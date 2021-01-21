Дочь звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого впечатлила экспериментами с внешностью

Варвара Кошевая, которой 15 января исполнилось 13 лет, опубликовала на своей странице в Instagram фото в новом эффектном образе, передает Politeka.net. В этот раз юная красавица примерила маску, которая увеличивает глаза, делает губы очень пухлыми, а кожу идеально гладкой.

Девушка никак не подписала фото, оставив только неожиданный смайлик — деньги на крыльях💸.

"Амазонка😍; оооочень красивая); Ваууу, красавица😍; Губки как у Джина🤭🔥; Куколка; Красивая стала); Ах какая; На стиле🖤💸💎", — пишут поклонники под фото.

Также в комментариях разгорелся спор — увеличивала ли Варя губы, или же это просто фильтр: "Ты увеличила губы?", "она говорила что губы увеличивала, но тут на фото ещё объем добавила маска, но а так если посмотреть старые фотки пару лет назад, то видно что губы маленькие, а щас намного больше". Правда, очевидно, что никакой нормальный врач не согласиться колоть губы 13-летней девочке.

Отметим, Варя потихоньку идет по стопам звездного отца, девочка очень артистичная и талантливая, подтверждение тому ее участие в шоу "Рассмеши комика", "Лига смеха", а также "Голос.Діти", где она со второй попытки дошла до суперфинала.

Напомним, расплывшийся Кошевой из "Квартал 95" ошарашил видом за столом, праздники не пошли на пользу: "Жри меньше".

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