Фронтмен студии "Квартал 95" Евгений Кошевой удивил озабоченным видом на празднике

Как сообщает Politeka.net, в соцсети "Инстаграм" выложили кадр с последнего концерта "Вечернего квартала", на котором актер показал забавный номер в домашнем образе. Евгений Кошевой оказался за праздничным столом в черной ветровке, расстегнув молнию на обнаженной груди.

Грустный актер облокотился и подпер голову с тяжелым взглядом и угрюмым выражением лица. Видимо, его не радуют ни аппетитные блюда, ни коньяк в красивом графине. В описании грустный вид Евгениня Кошевого объяснили проблемой, которая сейчас может волновать многих украинцев:

"Когда пытаешься примерно прикинуть, сколько килограммов набрал за новогодние праздники. А стать на весы еще не решаешься".

Пользователи социальной сети в комментариях отреагировали на очередной номер "Квартал 95" с участием Евгения Кошевого:

"Ооо, да"; "Женя день рождения дочери прошло!!!😊"; "Это полный..."; "Жри меньше".

Стоит отметить, что старшая дочь шоумена по имени Варя 15 января отмечает 13-летие. Знаменитый отец решил оригинально поздравить девочку:

"С Днём Рождения, моя артистка ❤️ @k0shevaya 13 нормальный этаж. Дальше только выше и с любовью ко всем, кто с тобой рядом) И без нервов😂 Люблю и горжусь", - подписал Евгений совместное фото с именинницей.

Напомним, эпоха "Квартал 95" заканчивается, для Кошевого и Кравец наступают тяжелые времена:

Как сообщала Politeka, разгневанные украинцы отправили "Квартал 95" на пенсию, Кошевой перешел черту

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" вспомнил о Зеленском и нарвался на гнев