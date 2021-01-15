Фронтмен студии "Квартал 95" Евгений Кошевой удивил озабоченным видом на празднике
Как сообщает Politeka.net, в соцсети "Инстаграм" выложили кадр с последнего концерта "Вечернего квартала", на котором актер показал забавный номер в домашнем образе. Евгений Кошевой оказался за праздничным столом в черной ветровке, расстегнув молнию на обнаженной груди.
Грустный актер облокотился и подпер голову с тяжелым взглядом и угрюмым выражением лица. Видимо, его не радуют ни аппетитные блюда, ни коньяк в красивом графине. В описании грустный вид Евгениня Кошевого объяснили проблемой, которая сейчас может волновать многих украинцев:
"Когда пытаешься примерно прикинуть, сколько килограммов набрал за новогодние праздники. А стать на весы еще не решаешься".
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Пользователи социальной сети в комментариях отреагировали на очередной номер "Квартал 95" с участием Евгения Кошевого:
"Ооо, да"; "Женя день рождения дочери прошло!!!😊"; "Это полный..."; "Жри меньше".
Стоит отметить, что старшая дочь шоумена по имени Варя 15 января отмечает 13-летие. Знаменитый отец решил оригинально поздравить девочку:
"С Днём Рождения, моя артистка ❤️ @k0shevaya 13 нормальный этаж. Дальше только выше и с любовью ко всем, кто с тобой рядом) И без нервов😂 Люблю и горжусь", - подписал Евгений совместное фото с именинницей.
Напомним, эпоха "Квартал 95" заканчивается, для Кошевого и Кравец наступают тяжелые времена:
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