Звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой ошеломил фото с повзрослевшей дочкой
Как передает Politeka.net, 37-летний юморист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировал вместе со старшей дочкой Варварой.
Девочке 15 января исполняется 13 лет - гордый отец решил оригинально поздравить наследницу.
В кадре Евгений, в белой футболке, обнимает дочь-красотку за плечи, сидя сзади нее. Варвара, в платье в голубой цветочек, прильнула к отцу, коснувшись головой его щеки.
"С Днём Рождения, моя артистка ❤️ @k0shevaya 13 нормальный этаж. Дальше только выше и с любовью ко всем, кто с тобой рядом) И без нервов😂 Люблю и горжусь. @yalta_k Оцени красоту фотографии 😂❤️", - обратился к дочке Кошевой.
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Пользователи также присоединились к поздравлениям. Среди тех, кто "лайкнул" и оставил теплые слова был телеведущий Юрий Горбунов. "Красавица!! Удачи тебе в жизни!!", - прокомментировал он.
"🌷фото Супер! С Именинницей Вашу семью. Взрослой девочке подольше детства)"
"Красавчики я подумал жена.. Прочёл про этаж и не понял то ли я туплю то-ли че.... ❤️"
"С Днём рождения, папина гордость!🤗"
"Шикарная. На папочку похожа"
"Копия Папа💓 поздравляю))"
"руками прикрыл*"
"Раньше Варя была копией папы а выросла вылитая мама 😍"
Как мы сообщали, Варвара в одном из недавних интервью жаловалась на буллинг в школе - причиной девочка называла то, что ее отец знаменит. Дети, по ее словам, называли Евгения клоуном, что ее сильно огорчало.
«Однажды мне так надоело, что папу в очередной раз назвали клоуном, что я не выдержала и высказалась, чтобы больше никто не смел так о нем говорить», - заявила Варвара.
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