Звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой ошеломил фото с повзрослевшей дочкой

Как передает Politeka.net, 37-летний юморист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировал вместе со старшей дочкой Варварой.

Девочке 15 января исполняется 13 лет - гордый отец решил оригинально поздравить наследницу.

В кадре Евгений, в белой футболке, обнимает дочь-красотку за плечи, сидя сзади нее. Варвара, в платье в голубой цветочек, прильнула к отцу, коснувшись головой его щеки.

"С Днём Рождения, моя артистка ❤️ @k0shevaya 13 нормальный этаж. Дальше только выше и с любовью ко всем, кто с тобой рядом) И без нервов😂 Люблю и горжусь. @yalta_k Оцени красоту фотографии 😂❤️", - обратился к дочке Кошевой.

Пользователи также присоединились к поздравлениям. Среди тех, кто "лайкнул" и оставил теплые слова был телеведущий Юрий Горбунов. "Красавица!! Удачи тебе в жизни!!", - прокомментировал он.

"🌷фото Супер! С Именинницей Вашу семью. Взрослой девочке подольше детства)"

"Красавчики я подумал жена.. Прочёл про этаж и не понял то ли я туплю то-ли че.... ❤️"

"С Днём рождения, папина гордость!🤗"

"Шикарная. На папочку похожа"

"Копия Папа💓 поздравляю))"

"руками прикрыл*"

"Раньше Варя была копией папы а выросла вылитая мама 😍"

Как мы сообщали, Варвара в одном из недавних интервью жаловалась на буллинг в школе - причиной девочка называла то, что ее отец знаменит. Дети, по ее словам, называли Евгения клоуном, что ее сильно огорчало.

«Однажды мне так надоело, что папу в очередной раз назвали клоуном, что я не выдержала и высказалась, чтобы больше никто не смел так о нем говорить», - заявила Варвара.

Напомним, 12-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" покрасовалась со "взрослым" макияжем, забыв о возрасте: "Сногсшибательная"

Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартал 95» с красоткой-дочерью решили найти новую профессию: «Папа, не показывай»