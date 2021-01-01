Дочь звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого впечатлила красотой на новых фото
12-летняя Варвара Кошевая поздравила своих подписчиков в Инстаграм, поделившись с ними своими новыми селфи. Об этом пишет Politeka.net.
Несомтря на свой юный возраст школьница явно стремится к славе и популярности. Так, девушка уже появлялась на телевидении, демонстрируя свой талант к пению, а также регулярно делится новыми фото в своем Инстаграм.
Варвара любит украшать свое лицо макияжем, подчеркивая свою природную красоту. В этот раз девушка поделилась целой серией селфи, на которых позирует перед камерой крупным планом. На фото видно, что девушка подкрасила брови и ресницы, добавила румяна, а также подчеркнула цвет губ при помощи помады.
«С новым годом», - написала Кошевая в подписи к снимкам.
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Ее подписчики тут же отреагировали на новый пост.
«Вот это мне подарочек на Хэппи Нью йеар Инстаграм в ленту подкинул. Сногсшибательная», «клубника бомба», «С новым годом! Ты очень красивая», «лучшая!», «На первой фотке чем-то похожа на Лису», - пишут люди.
Ранее жена Кошевого поделилась постом, в котором показала таланты их младшей дочери.
На кадрах можно было увидеть Серафиму, которая исполняет импровизированный концерт на фоне елки. При этом четко заметно, что ребенок старается и у нее явно получается.
Напомним, Кошевой из «Квартал 95» с красоткой-дочерью решили найти новую профессию: «Папа, не показывай».
Как сообщала Politeka, младшая дочь Кошевого из «Квартал 95» растет настоящей звездой, редкие кадры.
Также Politeka писала, что размалеванная дочь Кошевого из "Квартал 95" возомнила себя взрослой, папа не оценит: "Ну и губки...".