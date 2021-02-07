Как всегда, не без юмора

Звезда "Женского квартала" Татьяна Песик показала забавное видео, на котором она исполняет "танец" ягодицами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу украинской знаменитости в соцсети.

Песик продемонстрировала свои "танцевальные способности", смеясь и приговаривая: "Ж*па, ж*опа, ж*опа...".

Оба видео артистка обработала в черно-белом цвете. На артистке можно увидеть оригинальный костюм с обнаженным животом. Рукава жакета украшает длинная бахрома.

"Fashion Week 2021. Коллекция от львовского дизайнера @starchak_official. @starchak.maria - ты гениальна", - написала она.

Фолловеры артистки оценили ее чувство юмора и засыпали Татьяну комплиментами.

"Татьяна, это бомба", "Таня, вы огонь", "Невероятная", - пишут в комментариях.

Как известно, Татьяна Песик - украинская актриса, комик, участница КВН. Больше всего известна Татьяна по роли Таньки в "Країна У" и"Танька и Володька". Татьяна родилась 25 декабря 1987 года в Тернополе. Окончила Тернопольский национальный экономический университет, специальность: "Экономика и управление, международный маркетинг".

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