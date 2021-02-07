Звезда "Женского квартала" Татьяна Песик показала забавное видео, на котором она исполняет "танец" ягодицами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу украинской знаменитости в соцсети.
Песик продемонстрировала свои "танцевальные способности", смеясь и приговаривая: "Ж*па, ж*опа, ж*опа...".
Оба видео артистка обработала в черно-белом цвете. На артистке можно увидеть оригинальный костюм с обнаженным животом. Рукава жакета украшает длинная бахрома.
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"Fashion Week 2021. Коллекция от львовского дизайнера @starchak_official. @starchak.maria - ты гениальна", - написала она.
Фолловеры артистки оценили ее чувство юмора и засыпали Татьяну комплиментами.
"Татьяна, это бомба", "Таня, вы огонь", "Невероятная", - пишут в комментариях.
Как известно, Татьяна Песик - украинская актриса, комик, участница КВН. Больше всего известна Татьяна по роли Таньки в "Країна У" и"Танька и Володька". Татьяна родилась 25 декабря 1987 года в Тернополе. Окончила Тернопольский национальный экономический университет, специальность: "Экономика и управление, международный маркетинг".
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