Жена Евгения Кошевого из "Квартала 95" рассказала о трудностях работы в столице

Супруга звезды "Квартала 95" Ксения Кошевая в своем интервью Анне Олицкой на ее YouTube-канале откровенно рассказала о том, с какими сложностями она столкнулась во время своей работы в балете "Freedom", пишет Politeka.net.

Жена Евгения Кошевого родом из Ялты, поэтому по приезду в Киев ей было негде жить. Ее приютил родственник, который жил в ста километрах от Киева в городе Яготын. Поэтому Ксении ничего не оставалось, как ежедневно ездить в столицу на электричке.

Но главная проблема была в том, что выступления балета заканчивались поздно ночью и Ксении часто приходилось ночевать на вокзале среди бомжей и постоянно опасаться, чтобы никто не пристал к красивой и заметной девушке со сценическим макияжем и прической.

"Я еду там допустим во Freedom, на работу, на репетицию к часу дня. Целый день мы ж там, получается, колбасим, репетируем... Потом со скольки там вечера программа. Программа заканчивается в двенадцать, час... Ну когда как, вообще, может и два... А мне же надо возвращаться на электричке. А электрички заканчивают ходить где-то в одиннадцать часов. Я заканчиваю программу, нас везет развозка, меня везут до ж\д вокзала. Я в "боевом раскрасе", с прической! Получается, до пяти утра сидишь, ждешь первую электричку. Только лишь бы тебя никто не трогал",- рассказывает Ксения Кошевая.

По словам Ксении она спасалась только тем, что была постоянно в движении и в напряжении. На вокзале могли приставать. После этого случалось, что она, невероятно уставшая, просто засыпала в электричке и даже просыпала свою остановку.

"Где-то отвернешься или пойдешь походишь по улице... Потому что пристают же, ну конечно. Особенно когда ты всю ночь не спал и просидел на вокзале, а вокруг тебя бомжи и алкаши и все остальное. Едешь, иногда засыпаешь, в электричке тут главное не проспать свою станцию",- вспоминает тот период Ксения Кошевая.

Кроме того, Ксения еще пробовала добираться домой на автобусе, который останавливался на трассе. Поэтому ей приходилось идти по ночной дороге и бояться всех проезжающих мимо автомобилей, а иногда и прятаться от них за деревьями.

"Автобус тебя высаживает на трассе. А до дома, где я жила в Яготине, нужно было перейти трассу и идти по проселочной дороге. Получается, 2-3 часа ночи, и вот ты идешь зимой, собаки гавкают где-то там... Тут сзади едет машина. Я вот так раз-раз-раз, за деревце спряталась и думаю "Хоть бы проехала, хоть бы проехала..." И дальше идешь",- рассказала жена Евгения Кошевого.

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