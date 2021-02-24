Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой пришел в гости к блогеру и телеведущему Алексею Дурневу

"Кварталовец" порадовал участием в записи видео, в которой пробуют еду и общаются, пишет Politeka.net. Дурнев опубликовал ролик в своем Инстаграм и предложил посмотреть полное видео на канале.

На вырезанных кадрах видно, что обоим было очень весело, они смеялись и кричали. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Евгений Кошевой взял вилку и наколол кусочек еды из пластикового контейнера.

"Я его не могу даже проколоть", - произнесла звезда "Квартал 95", улыбаясь.

А в конце блогер сказал: "Вот это будет, конечно, реклама шоу, если Евгений Кошевой умер после участия в "Еде Дурнева".

"Ребят, новая Еда Дурнева уже на канале. Сегодня в гостях @evgenii.koshevoi и мы пытаемся есть очень опасную еду из одного очень известного в Киеве сетевого ресторана", - написал автор поста.

За час кадры в соцсети посмотрели почти 30 тысяч человек.

"Ну судя по Евгению таки надо было дегустировать еду ресторанов из раздела «правильное питание» 🤪", "Ой, стало страшно, что дядя Женя съест воробушка Лёшу😢", "Следующий шаг - Лёша на рассмеши комика?", "Не уверенна что тебе нужно двигаться в этом направлении, Лёш", "Спаситель от депрессии. Ура! только собиралась утопиться в слезах)))", "Наконец-то", "Отличное начало дня 🥳🤯", "Урааааааа", "Несусь домой, чтобы скорее посмотреть", "Вы рассмешили комика😂", "Леха, ты че так похудел?", - написали пользователи сети.

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