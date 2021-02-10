Телеведущая Маша Ефросинина, ставшая одним из тренеров в новом сезоне "Лиги смеха", удивила эмоциональным постом

Как передает Politeka.net, 41-летняя звезда поделилась серией фото со съемок юмористического шоу, сопроводив их откровением.

В этот раз соревановаться будут не просто команды, а победители прошлых сезонов - "Битва титанов".

Узнав о новом составе жюри, публика поспешила высказать в Сети свое "фе" - мол, нет ни одного профессионального комика. Особенно досталось Ефросининой и певцу Сергею Бабкину.

"Кто эти все люди? Вы таким способом угасших звёзд воскрешаете?"; "Каким боком Ефросинина в ЛС? Вы там, что, нанюханные или обкуренные?"; "Мне кажется, каждый должен заниматься свои делом. В комедийном шоу, должны сидеть комики, а не кто попало. Какое отношения к ним имеют музыканты или танцоры? Это тоже самое, что Кошевой, пойдёт в жюри "Танців з зірками" или "Голоса країни", - отреагировали украинцы.

Ефросинина решила дать отпор хейтерам, отметив, что осознает всю ответственность, которую на нее возложили.

"Предложение стать тренером @ligasmeha поступило мне в конце прошедшего года. Сказать, что это было неожиданно - ничего не сказать... Пишу этот пост и телефон выскальзывает из мокрых ладоней😂 Это огромная ответственность для меня! Но больше всего, это вызов! Как же я мечтала вернуться в большой юмор - в самый сложный, но самый исцеляющий жанр!", - поделилась Маша.

По словам Ефросининой, обидные комментарии вызывают в ней только еще большую охоту принять участие в шоу.

"Да, я уже вижу заголовки и комменты, мол, жюри-говно! Но знаете, я стала ловить себя на мысли, что царапающий хейт всё меньше проникает в меня и трогает. Меня это только раззадоривает! Премьера нового сезона 19 февраля. Будет разрыв✌🏻", - подытожила телеведущая.

Отметим, кроме упомянутых Ефросининой и Бабкина, также в жюри оказались писатель Григорий Когородский, певец Владимир Дантес, актриса Олеся Жураковская и актер Станислав Боклан.

Напомним, украинцы жестко разнесли обновленную "Лигу смеха", ополчившись против Ефросининой: "Каким боком она..."

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