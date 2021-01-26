Смелый образ телеведущей Маши Ефросининой стал объектом горячих обсуждений
Как передает Politeka.net, 41-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие снимки, на которых предстала в необычном наряде.
Так, дерзкая брюнетка позировала в полный рост в гольфе изумрудного оттенка, длинной черной юбке и стильных кожаных сапожках. "Изюминкой" образа стал черный бюстгальтер, надетый поверх гольфа. Невозмутимая Маша "подала" пример - и нечего тут стыдиться.
"Детали...", - лаконично подписала кадры телеведущая.
Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, шутка "зашла" не всем:
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"ох и мода..😂"
"Скоро трусы на платье будут надевать, и все будут говорить, ох класс...ви неймовірні..."
"Это чтобы сразу мужикам не париться - бюстик поверх одежды, ещё трусики сверху - ваще🔥"
"Я подумала, что это юмор))) я всегда моду воспринимаю со страхом и опозданием на пару лет)"
"Мода, прекрати)"
"вы вдоховляете😍"
"Маша, восхищаюсь вами👏"
"гре*аные модельеры, вот если бы еще сделать из женщины посмешище 🤦🤦🤦 вряд ли мужчины решились бы труселя так надеть"
Ранее мы рассказывали, Ефросинина удивила пародиями на украиских селебрити. Звезда решила протроллить артистов, рванувших отдыхать в жаркие страны.
Так, Маша смело посмеялась над Олей Поляковой - и тут девушка впервые показала себя в лифчике поверх основной одежды. Ефросинина напялила верх от купальника на пуховик.
"Купальник на пуховике - новый тренд этой зимы 😂👍", - публике понравилось.
Напомним, растрепанная Ольга Полякова поразила внешним видом после пьянки с Машей Ефросининой и Плакидюк.
Также Politeka писала, что игривая Леся Никитюк покрутила декольте без лифчика перед носом Маши Ефросининой.
А еще Politeka сообщала, что соблазнительная Маша Ефросинина без лифчика показала, как сильно изменилась.