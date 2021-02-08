Украинцы никак не успокоятся из-за нового тренерского состава "Лиги Смеха"

В скором времени 19 февраля, на канале "1+1" стартует новый сезон юмористического шоу "Лига Смеха". В Сети идет бурное обсуждение нового состава тренеров, которые, по мнению многих зрителей проекта, не подходят для этой роли. Как передает Politeka.net в Instagram-паблике "ligasmeha" разгорелись дебаты по поводу тренерского состава.

Свое недоумение и недовольство выливается в бесконечные вопросы. В основном зрителей интересует два вопроса: "куда дели", а также "что здесь делают".

Действительно, новый тренерский состав никогда не наблюдался в юмористических проектах. В новом сезоне тренерами для юмористических команд станут: телеведущая Маша Ефросинина, певец Владимир Дантес, актриса Олеся Жураковская, писатель Гарик Корогодский, певец Сергей Бабкин и главный судья шоу — актер Станислав Боклан.

В роли ведущих в новом сезоне выступят комик Евгений Кошевой и музыкальный продюсер Потап.

"За кого будешь болеть в этом Суперсезоне?🤪", - поинтересовались авторы паблика у подписчиков.

Однако вместо ответов, в комментариях посыпалось сплошное недовольство.

"Что связывает тренеров и юмор? (Дантес не в счёт) Машины интервью отличные, но каким боком она к юмору? 🤷‍♀️", "Мда, судьи в этом сезоне – такое", "А где Чивурин?", "Тренеры, конечно, пушечные будут, лол", "Загорецької не буде?😱", "Шота тренера вообще непонятно... Кроме Дантеса и Боклана.. Прям не уверена, шо будет рвань...", "Стоянова где?", "Де Заінька, Гонщик, Загорецька, Стояновка? Кращих то нема. Фабула!!!", "Кто вообще такие Корогодский, Жураковская?", "Почему нет Марка? И куда дели Ласточкина с Ткачем из жури?? Лига смеха уже не та😭 ну хоть Потап ведущий 😊".

Напомним, новый скандал разгорается вокруг "Лиги Смеха", досталось Ефросининой и Бабкину: "Вы там что, нанюханные?"

Ранее на сайте Politeka мы писали, что Ткач из «Квартал 95» ошеломил ярким перевоплощением дочки-красавицы: «Вау, какая…»

Также Politeka сообщала, что Кравец из «Квартал 95» растаяла в руках красавчика из «Танців з зірками»: «С Димопулос такой искры не было…»