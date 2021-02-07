Украинский актер, звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал свою преобразившуюся дочку Лизу

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ткач записал несколько видео, снятых в машине. Сам актер сидел за водительским креслом, а его маленькая дочка сидела рядом. На голове у Лизы красовались свежие разноцветные косички. Прическа у малышки получилась очень оригинальной и красивой. Стоит отметить, что девочка решила сделать очень длинные косички.

«К отпуску готова!», - подписал видео комик.

Юрий с удовольствием продемонстрировал поклонникам новый имидж дочки. Кроме этого, он стал восхищаться красотой девочки.

«Вау, какая красотка здесь сидит. Боже, красиво», - проговорил гордый отец.

После он стал расспрашивать Лизу, для чего ей понадобилась такая оригинальная прическа. Оказалось, что в ближайшие дни семейство Ткачей улетает на отдых за границу. Именно поэтому Лизе сделали популярную для курортов прическу. После красотки-дочки Юрий также показал счастливую жену, которая не могла нарадоваться тому, что в скором времени их ждет отпуск.

Как известно, Юрий Ткач очень близок со своей семьей. Его маленькая дочка уже успела стать настоящей звездой сети.

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