Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач порадував шанувальників важливим анонсом, супроводивши його веселим знімком

Крім зйомок в гумористичній передачі Ткач відомий і своїм акторським талантом. Так, він грає Юрчика - одного з головних героїв серіалу «Одного разу під Полтавою», де роль його дружини виконує артистка «Жіночого кварталу» Ірина Сопонару.

Як повідомляє Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці Instagram Ткач обрадував всіх шанувальників серіалу: перша серія його нового сезону вийде вже 15 лютого.

"Вже чули? Новий сезон Полтави знятий!!! Старт вже 15 лютого о 19:15", - написав актор.

Це повідомлення він супроводив яскравим фото, на якому позує з іншою зіркою серіалу – актором Віктором Гевко. На знімку артисти позують в сорочках контрастних кольорів – Ткач в бірюзовій, а Гевко – в яскраво-жовтій. Гуморист при цьому демонструє своє улюблене вираз обличчя з виряченим оком.

Шанувальники Ткача бурхливо відреагували на його пост в коментарях.

"Чекаємо з нетерпінням", "удачі вам!", "Вітаю! Буде круто!", "Буду дивитися", "це треба так вміти вилупити очі, Юрчик ви супер", "у кума нова ідея з'явилася", "дуже чекаю обожнюю вас", "коли перцівка в око потрапила", "чекаємо з нетерпінням. Шалено сумували", - пишуть люди.

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