Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як танцює під спів своєї доньки

Відомий комік порадував шанувальників новим відео на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Ткач показав, як його дочка Ліза займається співом. Дівчинка у всю намагається витягати ноти, а в цей час її тато не втрачає часу дарма.

На кадрах можна побачити, як комік демонструє всю свою пластику в дивному танці. Він довго кружляє по кімнаті, махає руками і підстрибує, а в кінці опускається на одне коліно, після чого піднімається вже зі стогоном і схопившись за стегно. За кадром в цей момент можна почути сміх його дружини.

"Мала завела", - підписав відео Ткач.

Шанувальники гумориста оцінили його пост.

"Оце так, танцюрист", "Боже Юрчик як там твоя нога або спина, аж мені боляче стало", "на другий захід на Танці з зірками", "Шоу балет для дочки готовий", "назавжди 15 років", "Лізі шикарно співає!", "Нічого собі тато як може, прям балерун", "дівчинка, талантище... Папа приколист... Приголомшлива сім'я, молодці хлопці", "це дуже мило", "Цар танцполу!!! Браво!", "Молодчинка, Лизок!!! Танцюй поки молодий, тато!!",- пишуть люди.

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