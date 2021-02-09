Маша Ефросинина, которая стала тренером "Лиги Смеха", обратилась за помощью к муже Нади Дорофеевой Владимиру Дантесу
Как передает Politeka.net соответствующее видео она показала на своей странице в Instagram. Телеведущая очень сильно волновалась из-за выступления в новом амплуа.
«Тут такая история, что сегодня у меня первая игра, и я дико нервничаю. И мне нужен лайфхак от метра, мастодонта, как не обос*аться перед первой игрой», - говорит взволнованная Маша обращаясь к Владимиру Дантесу, который играет уже второй сезон.
Но ответ был не таким, какого она ожидала.
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«А это не возможно. Какой бы ты не был спокоен, заходишь только за кулисы начинаешь переодеваться…» - ответил Дантес.
Также он добавил, что на сцене начинает говорить не по тексту.
«Капец. Они тебя не убьют? Мне кажется, мои меня убьют», - высказалась Ефросинина, добавив, что легче ей от такого совета не стало.
Отметим, в новом сезоне "Лиги смеха" тренерами для юмористических команд станут: телеведущая Маша Ефросинина, певец Владимир Дантес, актриса Олеся Жураковская, писатель Гарик Корогодский, певец Сергей Бабкин и главный судья шоу — актер Станислав Боклан.
При этом в Сети разгорелись бурные дискуссии. По мнению зрителей далеко не все новые тренеры подходят для этой роли. Особенно досталось Маше Ефросининой.
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