Маша Ефросинина, которая стала тренером "Лиги Смеха", обратилась за помощью к муже Нади Дорофеевой Владимиру Дантесу

Как передает Politeka.net соответствующее видео она показала на своей странице в Instagram. Телеведущая очень сильно волновалась из-за выступления в новом амплуа.

«Тут такая история, что сегодня у меня первая игра, и я дико нервничаю. И мне нужен лайфхак от метра, мастодонта, как не обос*аться перед первой игрой», - говорит взволнованная Маша обращаясь к Владимиру Дантесу, который играет уже второй сезон.

Но ответ был не таким, какого она ожидала.

«А это не возможно. Какой бы ты не был спокоен, заходишь только за кулисы начинаешь переодеваться…» - ответил Дантес.

Также он добавил, что на сцене начинает говорить не по тексту.

«Капец. Они тебя не убьют? Мне кажется, мои меня убьют», - высказалась Ефросинина, добавив, что легче ей от такого совета не стало.

Отметим, в новом сезоне "Лиги смеха" тренерами для юмористических команд станут: телеведущая Маша Ефросинина, певец Владимир Дантес, актриса Олеся Жураковская, писатель Гарик Корогодский, певец Сергей Бабкин и главный судья шоу — актер Станислав Боклан.

При этом в Сети разгорелись бурные дискуссии. По мнению зрителей далеко не все новые тренеры подходят для этой роли. Особенно досталось Маше Ефросининой.

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