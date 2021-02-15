Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой удивил внезапным преображением
Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой давно завоевал любовь украинцев в качестве неподражаемого юмориста. Поэтому на своей странице в Instagram он активно поддерживает любовь поклонников шуточными видео со своим участием.
Недавно Евгений Кошевой обновил свой Instagram Stories забавными и довольно необычными кадрами, которые удивляют внезапным преображением звезды. На видео он предстал с огромным носом во время своего поздравления поклонников с Днем влюбленных.
Евгений Кошевой записал видео во время езды в автомобиле. Звезда "Квартала 95" мчался по столичной дороге и решил поговорить со своими поклонниками. При этом юморист использовал один из своих любимых методов и "поиграл" с фильтрами.
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Из-за этого поклонники увидели любимую звезду с огромным гибким носом, который шевелился из стороны в сторону во время любого движения Кошевого. Евгений, воодушевленный таким смешным преображением, был в хорошем настроении и активно шевелил головой, развлекая подписчиков. Отдельного внимания заслуживали ноздри Кошевого, которые превратились в огромные дыры.
Стоит отметить, что внешне Евгений Кошевой даже напоминал знаменитого персонажа Фелониуса Грю из мультфильма "Гадкий я", который тоже был лысым и имел длинный острый нос с горбинкой.
На видео Евгений Кошевой заговорил о заснеженных украинских дорогах, которые наконец-то почистили и теперь можно спокойно ездить на автомобиле.
"Дороги, слава Богу, почистили, едешь, как человек",- сказал Евгений Кошевой, хотя публикацию подписал словами поздравления с Днем Валентина.
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