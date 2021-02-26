Евгений Кошевой из студии «Квартал 95» показал, как выглядит, когда не знает, что его снимают
Популярный украинский комик и звезда «Вечернего Квартала» поделился новым забавным видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, на кадрах можно увидеть, как Кошевой ведет машину. Кто-то снимает артиста с заднего сидения авто, при этом, по признанию самого комика, он не знал о том, что идет съемка.
В связи с этим Кошевой ведет себя естественно и непринужденно. Вопреки образу дерзкого шутника, в реальной жизни артист оказался тем еще сентиментальным меломаном. Так, на видео он с чувством подпевает радио, аккомпанируя свое выступление изящными движениями рук.
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«Ничего интересного) просто скрытая Камера) как оказалось», - написал Кошевой.
Подписчики артиста тут же принялись комментировать кадры. При этом, люди подловили комика на нарушении: судя по видео, он ехал непристегнутым.
«Красавчик даже не смотря в объектив, может развеселить», «Песня классная», «Неплохо», «Припева не хватило», «Обожаю подпевать в машине и погромче звук», «Главный вопрос почему не депутат», «Ты как лысый хомячок круто Жека», «Сразу видно, что есть чувство стиля», «Позитив на весь день», «Дворники купи и омывайку», «Женя всегда на позитиве», «А еще нужно пристегиваться», - пишут люди в комментариях к видео.
Напомним, Кошевой из "Квартал 95" опозорился новым "патриотичным" видео: "Это не твое, колпак больше подходит".
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