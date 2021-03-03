"Немного сдуть лицо нужно"

Публика не устает поражаться выходкам новых ведущих шоу "Лига смеха" Потапа и Евгения Кошевого

Как передает Рoliteka.net, 39-летний продюсер и рэпер Потап опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал вместе с коллегой на проекте, юмористом из "Квартал 95" Кошевым.

"Я и Я @evgenii.koshevoi", - с сарказмом подписал снимок автор поста.

Оба лысые и в стильных черных костюмах, шоумены поразили не только внешним сходством. Внимательные пользователи обратили внимание на вид Кошевого. Лицо юмориста заметно раздалось вширь, что видно невооруженным глазом.

Комментирующие в шутливой манере обсудили красавчиков:

"Два лысых класс🔥"

"Кошевого, что, пчёлы искусали?? 😢"

"Я и моя тень😁"

"Люди в черном! Вам очков не хватает! 🔥"

"Я и я через 10 лет))"



"Потап 2.0 😂❤️"

"2 с ларца, одинаковых с лица"

"50 оттенков лысины💪😁"

"Кошевому немного сдуть лицо нужно🙂"



"Леха, с тобой лига смеха заиграла по-новому. Ты будешь вести весь сезон с Женькой?"

Напомним, до этого Кошевой сам вел "Лигу смеха", но в новом сезоне к нему присоединился муж певицы Насти Каменских Потап. Большинство пользователей соцсети одобрило появление рэпера в качестве соведущего.

Ранее мы рассказывали, что лысину Кошевого показали в Сети с близкого ракурса. Оказывается у него на голове много шрамов и родинок.

"Счастливый значит", - заявил победитель "Холостячки" и по совместительству сценарист "Квартал 95" Александр Эллерт.

"Так гадать можно по лысине...", - добавил он.

Напомним, жена Кошевого из "Квартал 95", ночевавшая на вокзалах, рассказала о пережитом кошмаре: "Пряталась..."

Также Politeka писала, что Потап и Кошевой из "Квартал 95" в идентичных образах превратились в близнецов, ошарашив видом: "Найди 10 отличий"