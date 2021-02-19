Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой и рэпер Потап удивили поведением на шоу "Лига Смеха"
Оба артиста уже много лет связаны с юмористическим шоу, которое выходит на одном из украинских телеканалов, пишет Politeka.net
Ведущим программы с 2019 года был Евгений Кошевой, а в 2021 году - стал Потап.
В новом сезоне Кошевой и Потап появились вместе и сумели удивить поведением. Об этом свидетельствует фото, размещенное в официальной группе "Лиги Смеха" в Инстаграм.
Два артиста присели на корточки в компании участников шоу. Они держали в руках палочки с зефиром и "жарили" его над папкой, а рядом был пририсован костер.
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Кроме того, на других фото можно заметить хореографа Влада Яму, звезду "Квартал 95" Анастасию Оруджеву и других.
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