Известный украинский продюсер и муж Насти Каменских Потап наглядно продемонстрировал свое удивительное сходство со звездой «Квартала 95» Евгением Кошевым

На своей странице в Инстаграм Алексей Потапенко (настоящее имя артиста) поделился новым снимком, который впечатлил многих его поклонников. Об этом пишет Politeka.net.

На новом фото два самых известных обладателя лысины в украинском шоу-бизнесе позируют рядом на съемках передачи «Лига смеха». Потап и Кошевой стоят рядом в идентичных официальных костюмах. Благодаря своим лысинам знаменитости выглядят очень похоже, несмотря на разные черты лица.

Потапенко явно заметил это сходство, из-за чего подписал снимок словами: «Я и я».

Поклонники согласились с ним, заметив, что сделать ведущими проекта Потапа и Кошевого было отличной идеей.

Украинцы бурно комментируют снимок.

«Два лысых класс», «Хорошо придумали. Двое ведущих», «Я и моя тень», «Лучшие ведущие!», «Я и я через 10 лет», «Найди 10 отличий», «Люди в черном! Вам очков не хватает!», «Ребята, а вам не кажется, что нужно в такой стране не ржать, а делать дела? Вы же миллионеры. Отдайте с Потапом на двоих по пол ляма на детей погибших ребят. От вас не убудет», «Братья – близнецы», «Я, когда весёлый и Я, когда немножко грустно», - пишут люди.

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