Стало известно, как рэпер и продюсер Потап проявил себя в трудное для Насти Каменских время
Как передает Politeka.net, 39-летний Алексей Потапенко (настоящее имя звезды) поделился в новом выпуске программы "Життя відомих людей", как они с супругой переживают семейное горе. Соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
В январе внезапно не стало отца Каменских. Алексею Жмуру был 81 год. Потеря родного человека стала ударом для артистки и ее овдовевшей мамы Лидии. Настоящей опорой для женщин в это непростое время стал муж Насти Потап. Он не отходил от возлюбленной и ее мамы.
По его словам, им всем до сих пор очень сложно, но они пытаются вспоминать об Алексее Иосифовиче только как о веселом и жизнерадостном человеке, которым он и был.
Бывший муж Лорак внезапно прилетел в Москву, как прошло «воссоединение»: «Я люблю мою…»
Найдено тело известной российской певицы, что известно о трагедии: "Земля тебе пухом, Анечка"
Пополнение в семье "Холостячки" Мишиной и Эллерта, первые кадры малыша уже в Сети: "Сыночек..."
Беременная жена "Холостяка" Добрынина поразила кадрами без лифчика и в расстегнутых штанах: "Максимум удовольствия…"
Беременная от "Холостяка" Михайлюка модель впервые показала свадебное платье: "Не нервничайте"
"Это очень неприятные моменты, но отец Насти был такой веселый, светлый и искренний человек. Мы с девочками, с мамой Насти и с Настей самой, пытались вспоминать его всегда веселым... Он был искренний, классный человек. И моя задача была девочек вывести из этого штопора эмоционального...", - поделился Потап.
Рэпер добавил, что трагедия объединила их семью.
"Мы переживаем это. Так случилось, что мы, как семья, объединились, благодаря этому. Мы даже не думаем, что он куда-то далеко ушел...", - подытожил муж Каменских.
До этого Потап в интервью Екатерине Осадчей рассказывал, что его тесть был большим шутником, а также очень любил петь.
"Мы с Настей и мамой наливали по бокалу вина и пели любимые песни отца", — делился артист.
Напомним, что Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю..."
Как сообщала Politeka потерявшая отца Каменских в черном наряде эмоционально обратилась к украинцам: "Все, что я делаю... "
Также Politeka писала, что Потап после внезапной смерти отца Каменских излил душу на украинском языке: "Хочу, чтобы мужчины не забывали..."