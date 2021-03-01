Стало известно, как рэпер и продюсер Потап проявил себя в трудное для Насти Каменских время

Как передает Politeka.net, 39-летний Алексей Потапенко (настоящее имя звезды) поделился в новом выпуске программы "Життя відомих людей", как они с супругой переживают семейное горе. Соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

В январе внезапно не стало отца Каменских. Алексею Жмуру был 81 год. Потеря родного человека стала ударом для артистки и ее овдовевшей мамы Лидии. Настоящей опорой для женщин в это непростое время стал муж Насти Потап. Он не отходил от возлюбленной и ее мамы.

По его словам, им всем до сих пор очень сложно, но они пытаются вспоминать об Алексее Иосифовиче только как о веселом и жизнерадостном человеке, которым он и был.

"Это очень неприятные моменты, но отец Насти был такой веселый, светлый и искренний человек. Мы с девочками, с мамой Насти и с Настей самой, пытались вспоминать его всегда веселым... Он был искренний, классный человек. И моя задача была девочек вывести из этого штопора эмоционального...", - поделился Потап.

Рэпер добавил, что трагедия объединила их семью.

"Мы переживаем это. Так случилось, что мы, как семья, объединились, благодаря этому. Мы даже не думаем, что он куда-то далеко ушел...", - подытожил муж Каменских.

До этого Потап в интервью Екатерине Осадчей рассказывал, что его тесть был большим шутником, а также очень любил петь.

"Мы с Настей и мамой наливали по бокалу вина и пели любимые песни отца", — делился артист.

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