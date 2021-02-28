Продюсер и рэпер Потап был настоящей опорой для жены Насти Каменских и тещи после страшной трагедии в их семье

Как передает Politeka.net, в очередном выпуске "Світського життя" 39-летний Алексей Потапенко (настоящее имя артиста) рассказал Екатерине Осадчей, как помог супруге пережить смерть отца.

По словам рэпера, ему очень импонировало чувство юмора покойного.

«Ну, что мы можем сделать? Только вспоминать отца веселым, каким он был. Он был очень большой шутник, и это мне очень нравилось. Он очень любил петь, и мы с Настей и мамой наливали по бокалу вина и пели любимые песни отца», — поделился Потап.

Напомним, отца Каменских Алексея Иосифовича Жмура не стало 25 января на 82 году жизни. Он был известным украинским спортсменом и музыкантом. В свое время был капитаном команды "Динамо" по волейболу, а впоследствии концертным директором хора имени Г. Веревки.

Певица довела публику до слез трогательным прощанием с ним, опубликованным в Инстаграм. Девушка рассказала, что отец научил ее любить, и эту "науку" она передаст своим наследникам.

"Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах...", - добавила звезда.

Ранее мы рассказывали, Каменских в последнее время удивляет количеством романтических или филисофских постов в соцсети. Так, девушка похвасталась шикарным подарком, который ей преподнес внимательный супруг.

"Это так ценно - когда вы оба обожаете делать друг друга счастливыми. Сегодня мой муж подарил мне весну 🤍", - говорится в подписи под фото, на котором Настя предстала с охапкой белых тюльпанов.

Напомним, что настырная Каменских довела Потапа до слез, поразив домашними кадрами: "У меня лучший…".

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