Популярная украинская певица Настя Каменских показала нежный подарок от своего мужа Потапа и растрогала признанием об их отношениях

Звезда опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В нем Настя решила поделиться счастьем, которое ей ежедневно дарит ее муж – продюсер Алексей Потапенко.

«Это так ценно - когда вы оба обожаете делать друг друга счастливыми. Каждый день находите способ порадовать, удивить, восхитить любимого или любимую. Сегодня мой муж подарил мне весну», - написала певица.

Она опубликовала фото, на котором показала, о каком подарке идет речь. Так, на снимке певица позирует в домашней обстановке с огромным букетом белых тюльпанов. Сама Настя одета в светлую кофту, ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице не видно косметики. За счет этого снимок получился очень уютным и домашним.

Поклонники певицы активно комментируют фото.

«Детишек пора...Любовь тогда ценная и крепкая семья когда есть дети! Когда проходишь вместе все испытания и при этом делаешь друг друга счастливым, а так это эгоизм!», «Это замечательно.

Вы неимоверная пара. Будьте всегда счастливы вместе», «Весна в ваших руках прекрасна, как и вы, а весна в ваших глазах ещё прекраснее», «Неотразимая», «Какая же ты красивая, натуральная Богом данная красота и ничего сделанного», - пишут люди.

Напомним, Каменских без грима и пафоса показала себя настоящую, Дорофеева не устояла: "Загадай желание".

Как сообщала Politeka, Потап показал опухшую Каменских с мешками под глазами в обычной жизни: "Лежбище...".