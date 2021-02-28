Настя Каменских удивила фанатов ранней тренировкой в зале и идеальной фигурой, пальчики оближешь
Как сообщает Politeka.net Настя Каменских решила подзадорить фанатов, показав, как с самого раннего утра занимается в тренажерном зале. Свое спортивное фото девушка разместила в своем блоге в Инстаграм.
Настя сделала селфи сверху, подразнив поклонников упругими бугорками в белом топе с причудливыми вырезами.
Каменских рассказала, что раньше уставала от спорта, и ей пришлось себя настраивать на спорт. Но теперь все поменялось, и тренировки доставляют девушке одно удовольствие.
В своем блоге Настя поделилась с подписчиками своим опытом. Она рассказала, что были моменты, когда хотелось все забросить. Но потом знаменитость прописала для самой себя все преимущества и пользу, настроила себя. "Для меня это стало удовольствием и тем, что делает меня лучше".
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Знаменитость пишет, что занятия спортом перегружают мысли, дают заряд энергии, помогают плодотворно проживать каждый день и конечно помогают держать в форме фигуру.
Поклонники взвыли от восторга, увидев такую красоту:
"🔥 Настюха огонь🔥", "После тренировки чувствую приятную усталость, но и невероятный кайф!", "Как раз делаю разминку 😢 Вы в шикарной форме 🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "🔥 Какая же Вы страстная красотка!!!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "🔥🔥🔥шикарна", "Милая девушка", "Хорошенькая!!!"
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