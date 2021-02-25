"Ого!!! Вот это да!!!"

Певица Настя Каменских взбудоражила публику радостным известием

Как передает Politeka.net, 33-летняя артистка опубликовала ряд новых фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в неожиданной компании.

Настя предстала в соблазнительном наряде. На ней был топ с необычными вырезами, частично оголившими ее животик, и экстремальная мини-юбка. Ботфорты с цепями и "космическая" прическа дополнили этот роскошный лук.

Рядом с певицей позировала известная украинская блогерша, инстадтива Таня Парфильева, не отстававшая от Каменских таким же вызывающим образом.

В подписи Настя объяснила, что происходит, а также раскрыла интригу:

"Знаете, что значит это фото? То, что я пригласила красотку Таню сняться в моем новом клипе! И я рада, что она приняла мое приглашение 🥰 Сначала мы хотели сохранить интригу до конца, но как здесь удержаться? Так хотелось поделиться с вами💋 Но, друзья, не думайте, что на этом сюрпризы заканчиваются - потому что я подготовила для вас еще много интересного!", - не сдержала эмоций артистка.



До этого, напомним, Каменских рассказывала, как 24 часа нон-стоп участвовала в съемках своего нового клипа.

Первой в комментариях откликнулась Парфильева. Девушка поблагодарила певицу за шанс: "Настя, спасибо большое за приглашение! ❤️ Ты очень талантливая, красивая и добрая! ☺️ Энергетика на съёмке была просто 🪐!"

Другие пользователи также присоединились к обсуждению:

"Ох что будет🔥"

"Ваууу❤️ потрясающе 👏"

"Ох, какие яркие и шикарные красотки 🔥"

"Ого!!! Вот это да!!! Очень хочется клип посмотреть😍"

"О как неожиданно 😍"

"Слишком отретушированное фото, вы же и так красотки, зачем уж так"

"Длинноногая Настя)🔥❤️"

Напомним, Каменских без грима и пафоса показала себя настоящую, Дорофеева не устояла: "Загадай желание".

Как сообщала Politeka, Потап показал опухшую Каменских с мешками под глазами в обычной жизни: "Лежбище...".