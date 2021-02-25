Певица Настя Каменских взбудоражила публику радостным известием
Как передает Politeka.net, 33-летняя артистка опубликовала ряд новых фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в неожиданной компании.
Настя предстала в соблазнительном наряде. На ней был топ с необычными вырезами, частично оголившими ее животик, и экстремальная мини-юбка. Ботфорты с цепями и "космическая" прическа дополнили этот роскошный лук.
Рядом с певицей позировала известная украинская блогерша, инстадтива Таня Парфильева, не отстававшая от Каменских таким же вызывающим образом.
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В подписи Настя объяснила, что происходит, а также раскрыла интригу:
"Знаете, что значит это фото? То, что я пригласила красотку Таню сняться в моем новом клипе! И я рада, что она приняла мое приглашение 🥰 Сначала мы хотели сохранить интригу до конца, но как здесь удержаться? Так хотелось поделиться с вами💋 Но, друзья, не думайте, что на этом сюрпризы заканчиваются - потому что я подготовила для вас еще много интересного!", - не сдержала эмоций артистка.
До этого, напомним, Каменских рассказывала, как 24 часа нон-стоп участвовала в съемках своего нового клипа.
Первой в комментариях откликнулась Парфильева. Девушка поблагодарила певицу за шанс: "Настя, спасибо большое за приглашение! ❤️ Ты очень талантливая, красивая и добрая! ☺️ Энергетика на съёмке была просто 🪐!"
Другие пользователи также присоединились к обсуждению:
"Ох что будет🔥"
"Ваууу❤️ потрясающе 👏"
"Ох, какие яркие и шикарные красотки 🔥"
"Ого!!! Вот это да!!! Очень хочется клип посмотреть😍"
"О как неожиданно 😍"
"Слишком отретушированное фото, вы же и так красотки, зачем уж так"
"Длинноногая Настя)🔥❤️"
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