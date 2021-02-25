Украинская популярная певица Настя Каменских показала, как выглядит ее идеальное и просто утро

За время ведения Инстаграм после похудения Каменских уже не раз рассказывая о своем питании, а также говорила о правилах ухода за собой. В этот раз певица решила показать в мини-видео кадры из своего утра и как все проходит в принципе.

Сонная звезда сначала умылась, привела себя в порядок, избавилась от отеков, выпила воды и только потом позавтракала. Также звезда не стала украшать себя или позировать на камеру с идеально накрашенным лицом. Стоит отметить и завтрак певицы – овощи, яичница и сосиски.

Питается Настя дробно — 5 раз в день. И в одно и то же время, что позволяет выработать привычку и работать организму более эффективно.

«На протяжении дня я позволяю себе одну чашку чая и одну чашку кофе с растительным (миндальным или кокосовым) молоком. В остальное время пью чистую воду, 2-3 л за день», - рассказывала Настя раньше.

«Такая милая без мэйка; Сказка , а не утро , когда есть детки утро,... та это трэш 😁; Классные ногти. Особенно цвет!; Зачем это видео?😂; Красавица!!!; умница моя дорогая)) Утро оно такое; Ещё туалет забыла😂; Сосиски 😮😂; Анастасия красотка!; Настя ты без макияжа красивая девушка❤️🔥».

До этого Настя преобразилась, ради очередного выпуска шоу "Маска", где является одной из пяти звездных детективов, которым предстоит угадывать, кто из знаменитостей скрывается под тем или иным причудливым костюмом.

Девушка предстала в броском кожаном костюме черно-белого цвета, состоящем из топа с длинным рукавом и мини-юбки. Также она была в сапожкках-ботфортах, дополнив кукольный лук беретиком.

Напомним, Каменских без грима и пафоса показала себя настоящую, Дорофеева не устояла: "Загадай желание".

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