Известная знаменитость Настя Каменских довела своего мужа Потапа до слез на кухне, кадры попали в сеть

Известная парочка Потап и Настя продолжают интересовать поклонников, размещая на страницах соцсети ото и видео своей публичной жизни, находясь на мероприятиях и в домашней обстановке, пишет Politeka.net.

В очередных сторис Настя Каменских буквально довела Потапа до слез, исполнив песню "Почуття" для любимого. Перед тем знаменитая певица произнесла одними губами, получив от Потапа букет белоснежных тюльпанов "У меня лучший муж на свете!".

После чего в сторис появилась подружка Насти Аня Андрийчук- Завгородняя, жена Позитива из известной группы "Время и Стекло".

В следующем сторис на руку Насти надевают огромный браслет - кольцо с бриллиантом, разером с голову. Звучит музыка последней песни Насти, "Почуття", в которой говориться о том, что истинное чувство лучшее из украшений.

После того, Настя решила надеть огромное кольцо Потапу. Тот надел и наиграно прослезился, танцуя под песню любимой.

Похоже, что у парочки сегодня белый дресс-код, так как в предыдущих сторизах Настя заявила, что даже собачка Мими надела белоснежный наряд.

Не так давно Потап уже появлялся на кухне в поисках чего-то вкусненького, получив прозвище "худеющий медведик" от Каменских.

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