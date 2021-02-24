Украинская певица Настя Каменских поделилась личными кадрами, сделанными дома после съемок клипа

Популярная артистка несколько недель назад заявила, что занимается съемками клипа и работает над чем-то новым и интригующим. Также звезда не стала скрывать, что часть ее преображения очень ей мешала, в особенности – огромные наращенные ногти, которые пришлось терпеть несколько дней подряд.

В этот раз в разделе Стори она показала, как выглядит дома, после всех сумбурных съемок и как намерена провести время. Поспешив домой, звезда показала настоящую себя. Без макияжа, украшений и ярких нарядов. К слову, звезда все чаще появляется перед камерами без модных нарядов и преображений.

Поедая клубнику со сметаной Настя рассказала, что не помнит, когда в последний раз позволяла себе нечто подобное. Также она рассказала, что наелась шоколада и планирует весь день отлеживаться ибо "существует сегодня только в горизонтальном положении".

«Вчера был просто потрясающий и незабываемый день. Мы снимали клип более 24 часов нон-стоп! Я очень устала и сегодня отхожу😅😂 но вся та красота, которую мы создали для вас, этого стоила! Видела некоторые отснятые кадры и это просто 🔥 Очень жду, когда все будет готово и я смогу с вами всем поделиться!», - прокомментировала за день до этого Каменских.

Также Настя решила показать идеальное и уютное утро с домашней любимицей – собачкой Мими, которая является единственным животным в семье Потапа и Каменских. Звезда позировала в свободной бирюзовой кофте, а ее любимица сидела у нее на руках, положив лапки на хозяйку.

«Настя, уже пора Максика держать на руках, а не Мими, чего тебе и желаю; Красивые❤; Я так вами горжусь😍; Красотулька😍; Спасибо, взаимно🤗🤗🤗; Две крали!❤; Какие вы прекрасные😍; 🙌стрижка огонь, конечно😂😄; прям близнецы; Можно без собаки🐕?», - ответили пользователи сети.

Напомним, что Настя Каменских с Потапом устроили дикие "покатушки" на ледянках: «Мама с собачкой - это нечто».

Ранее портал Pоliteka писал, как расфуфыренный Потап выдал украинцам новую порцию нравоучений.

Также на Pоliteka мы рассказывали, что Каменских с новой прической и в растянутом спортивном костюме удивила имиджем.