На днях у известной украинской певицы Насти Каменских умер отец - 82-летний Алексей Иосифович Жмур

Звезда рассказала, что ее родной человек не дожил до премьеры видео, которого так ждал, пишет Politeka.net. Как оказалось, в честь Дня Влюбленных Настя хотела выпустить клип на песню "Почуття".

Композиция очень понравилась отцу артистки, ведь она рассказывает о чувствах девушки, которая выходит замуж, и об эмоциях родителей.

Муж Каменских, рэпер Потап, рассказал детали записи нового хита. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Примечательно, что артист сделал пост на украинском языке, хотя до этого общался с подписчиками в Инстаграм исключительно на русском.

"Эта песня писалась легко, но не с первого раза. Еще до «Почуття» я написал три другие песни, но ни одна мне не нравилась. И вот когда мы с Настей, дома, на нашей house-студии слушали наработки, мы решили: «Давай начнем с самого начала» и Настя села за фоно и мы почти сразу написали припев и наконец он был «тот самый», что существовал всегда и мы посмотрели друг на друга и сказали «Да, это то, что мы искали!", - написал рэпер.

Далее певец рассказал, что он любит работать вместе с женой, ведь в это время все становится особенным, как и эта композиция.

"Я мечтаю, чтобы под нее танцевали «первый танец» на свадьбах, я хочу, чтобы эту песню пели на юбилеях любви и в караоке. Я хочу, чтобы мужчины не забывали дарить своим любимым подарки, но помнили, что «чувство - лучшее из украшений»", - написал Потап.

Напомним, сонная Каменских показала настоящую себя рядом с Потапом в постели

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