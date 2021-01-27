Украинская певица Настя Каменских нарвалась на критику из-за танцев в раздевалке

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось архивное видео, на котором Настя исполняет заводной танец. Красотка находилась в раздевалке. Она натянула на себя футболку, после чего начала активно танцевать. Певица баловалась язычком, что придало особого шарма ролику.

«ТикТок», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях неожиданно на певицу обрушились с жесткой критикой. Поклонники отметили, что им надоело баловство артистки.

«Ну реально, не пластичная», «Язык живет своей жизнью», «Хорошая ты девка но пора уже и детей рожать», «какой бред...уже детей пора рожать, а не кривляться», «Кривляка)) на всех видео все равно))», «Очень тебя люблю, но одинаковые движения и ужимки надоели. Слишком много тебя», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Каменских поделилась трогательными домашними фото с мужем после возвращения с Мальдив. Красотка валялась на диване, обняв свою собачку. Певица отметила, что дома хорошо.

На днях Настя Каменских потеряла отца, который умер на 82 годе жизни. Временно певица перестала вести социальные сети.

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