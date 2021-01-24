Українська співачка Настя Каменських здивувала зовнішнім виглядом на відпочинку



Як передає Politeka.net, новим знімком з відпочинку артистка поділилася на своїй сторінці в Instagaram.



Як відомо, Каменських, разом з чоловіком Олексієм Потапенко зараз відпочивають на Мальдівах. Настя регулярно ділиться кадрами з райського куточка в соцмережах. Цього разу співачка постала на кадрі в чорному халаті, спокусливо оголивши ноги.

Шанувальники захопилися зовнішністю Насті, але були і ті, хто звинуватив співачку у використанні фото-редактора.

"Настюш, скільки у вас зараз вага? Був напевно 70кг рік тому, а зараз 50?", "Така худенька стала", "Підозрюю, що день почався прекрасно", "Ігристе з самого ранку на пляжі це лайк!", "Фотошопом невдало зроблений. Вийшли дуже довгі ступні на красивих ніжках. Настя ви і так красуня", "Настя який розмір ноги?", "Красива, відразу і не впізнав"," Ого, фотошоп, пальці на ногах, як на руках, Настя навіщо", - писали в коментарях під постом Каменських.



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