Співачка Настя Каменських викликала захват свіжим кадром - мімішіность просто зашкалює
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала в "сторіз" в Instagram нове фото, на якому показала, кому віддала своє серце, причому не чоловікові, реперу Потапу.
Так, Каменських, з мінімумом косметики, в світло-сірому світшоті показала себе крупним планом. Дівчина ласкаво притиснула до грудей свого домашнього улюбленця - собачку на прізвисько Мімі. Кучерява тваринка породи Бішон фрізе смирно сиділа на руках у господині.
Примітно, що вони обидві дивилися кудись убік - вираз обличчя Насті й мордочки її улюбленця дивним чином схожі.
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Нагадаємо, співачка завела песика п'ять років тому. Таким чином, вона виконала свою мрію.
"Тепер у мене є найдобріша, найласкавіша й безпосередня істота на планеті – шабака. Я така щаслива як ніколи, - не втримала емоцій Настя, розповідаючи публіці про поповнення в родині. - Зовуть - Мімі, з італійської означає - кохана, зливається з усіма подушками".
Спочатку Настя навіть створила для улюбленця окремий аккаунт в Instagram, але з часом сторінку запустила.
Раніше ми розповідали, Каменських здивувала кадрами зимової прогулянки. Співачка встигла сфотографуватися на сніжному тлі, поки той ще не розтанув.
На одному з фото зірка спокійно стояла, повернувшись до камери боком, притримуючи рукою шапку, а на другому - дала волю почуттям, зухвало підстрибнувши.
"Winter wonderland ️❄️ а яка ви людина взимку? 1️⃣ фото: обожнюєте зиму, сніжок і прогулянки на свіжому повітрі 🥰☃️ 2️⃣ фото: "а коли вже літо?"😒 😂",- йдеться в підписі.
Нагадаємо, сонна Каменських показала справжню себе поруч з Потапом в ліжку
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