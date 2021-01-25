Ось кому, значить, віддала своє серце...

Співачка Настя Каменських викликала захват свіжим кадром - мімішіность просто зашкалює

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала в "сторіз" в Instagram нове фото, на якому показала, кому віддала своє серце, причому не чоловікові, реперу Потапу.

Так, Каменських, з мінімумом косметики, в світло-сірому світшоті показала себе крупним планом. Дівчина ласкаво притиснула до грудей свого домашнього улюбленця - собачку на прізвисько Мімі. Кучерява тваринка породи Бішон фрізе смирно сиділа на руках у господині.

Примітно, що вони обидві дивилися кудись убік - вираз обличчя Насті й мордочки її улюбленця дивним чином схожі.

Нагадаємо, співачка завела песика п'ять років тому. Таким чином, вона виконала свою мрію.

"Тепер у мене є найдобріша, найласкавіша й безпосередня істота на планеті – шабака. Я така щаслива як ніколи, - не втримала емоцій Настя, розповідаючи публіці про поповнення в родині. - Зовуть - Мімі, з італійської означає - кохана, зливається з усіма подушками".

Спочатку Настя навіть створила для улюбленця окремий аккаунт в Instagram, але з часом сторінку запустила.

Раніше ми розповідали, Каменських здивувала кадрами зимової прогулянки. Співачка встигла сфотографуватися на сніжному тлі, поки той ще не розтанув.

На одному з фото зірка спокійно стояла, повернувшись до камери боком, притримуючи рукою шапку, а на другому - дала волю почуттям, зухвало підстрибнувши.

"Winter wonderland ️❄️ а яка ви людина взимку? 1️⃣ фото: обожнюєте зиму, сніжок і прогулянки на свіжому повітрі 🥰☃️ 2️⃣ фото: "а коли вже літо?"😒 😂",- йдеться в підписі.

Нагадаємо, сонна Каменських показала справжню себе поруч з Потапом в ліжку

Також Politeka писала, що Потап з висунутим язиком дав підглянути в ліфчик Каменських