Это говорит о многом

Муж Насти Каменских продюсер и рэпер Потап похвастался примечательной особенностью их жизни

Как передает Politeka.net, кадрами 39-летний Алексей Потапенко (настоящее имя рэпера) поделился на своей странице в Инстаграм.

Потап рассказал, что записал видео поздно вечером. Несмотря на усталось после длинного дня он решил рассказать о приятной особенности жилищ артистов

«Что такое дом артистов? Цветы везде. Любые, какие хочешь. Прикольно. У нас все время цветы дома», - сказал он.

При этом муж Каменских показал кухню, заставленную букетами самых разнообразных цветов, от роз, нарцисов и тюльпанов до протей, альстромерий и гортензий.

Выглядит все это действительно празднично и впечатляюще.

Ранее мы рассказывали, Каменских в последнее время удивляет количеством романтических или филисофских постов в соцсети. Так, девушка похвасталась шикарным подарком, который ей преподнес внимательный супруг.

"Это так ценно - когда вы оба обожаете делать друг друга счастливыми. Сегодня мой муж подарил мне весну", - говорится в подписи под фото, на котором Настя предстала с охапкой белых тюльпанов.



Напомним, что настырная Каменских довела Потапа до слез, поразив домашними кадрами: "У меня лучший…".

Как сообщала Politeka счастливая Каменских забыла о макияже и показала, чем ее радует дома Потап: "Каждый день находит способ удивить".

Также Politeka писала, что сияющая Каменских показала животик в смелом наряде и выдала секрет: "Мы хотели сохранить интригу, но...".