Актриса Анджеліна Джолі дала публіці ще один шанс насолодитися своєю незрівнянною красою

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 45-річної голлівудської зірки в Instagram опублікували архівне фото, на якому Джолі постала в спокусливому образі.

Всесвітньо відома брюнетка позувала на одному із заходів, підкоривши соковитим вбранням. Анджеліна вибрала червону сукню зі шлейфом для виходу в світ. Верх наряду щільно прилягав до її стрункого тіла, підкресливши чарівний силует, особливо бюст, що зухвало "стирчав". Ці пружні "подаруночки" відразу ж приковують до себе увагу. Для більшого ефекту, зірка не одягла бюстгальтер.

Анджеліна обдарувала глядачів легкою посмішкою, помахавши рукою в камеру.

Користувачі кинулися коментувати побачене, щедро нагородивши свого кумира компліментами:

"Красива👌 💖"

"Така красива, дорога, така прекрасна троянда, красуня"

"Краса в червоному 👋 😘 🌷"

"Красива лялька"

"З жіночим днем 👏 🙌 💐"

"Я люблю тебе, Енджі 🔥"

"Вона прекрасна елегантна жінка, всього найкращого, міцно цілую"

"безмірно приваблива, провокаційна і чуттєва жінка, як вірш, просочена фантазіями ночі"

Раніше ми розповідали, фото зовсім молоденької Джолі з пікантним декольте викликало в Мережі фурор. Вона позувала в світло-сірій сукні з тонкої тканини, з прозорими вставками й золотистими паєтками. Шкіра зірки здавалася ніби шовковою. Великі сережки у вухах та висока зачіска доповнили ніжний образ.

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