Актриса Анджелина Джоли дала публике еще один шанс насладиться своей несравненной красотой

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 45-летней голливудской звезды в Инстаграм опубликовали архивное фото, на котором Джоли предстала в соблазнительном образе.

Всемирно известная брюнетка позировала на одном из мероприятий, покорив сочным нарядом. Анджелина выбрала красное платье со шлейфом для выхода в свет. Верх наряда плотно прилегал к ее стройному телу, подчеркнув пленительный силуэт, в особенности "торчащий" бюст. Эти упругие "подарочки" сразу же приковывают к себе внимание. Для большего эффекта, звезда не надела бюстгальтер.

Анджелина одарила зрителей легкой улыбкой, помахав рукой в камеру.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро наградив своего кумира комплиментами:

"Красивая 👌💖"

"Такая красивая, дорогая, такая прекрасная роза, красавица"

"Красота в красном👋😘🌷"

"Красивая кукла"

"С женским днем👏🙌💐"

"Я люблю тебя, Энджи 🔥"

"Она прекрасная элегантная женщина, всего наилучшего, крепко целую"

"безмерно привлекательная, провокационная и чувственная женщина, как стихотворение, пропитанное фантазиями ночи"

Ранее мы рассказывали, фото совсем молоденькой Джоли с будоражащим декольте произвело в Сети фурор. Она позировала в светло-сером платье из тонкой ткани, с прозрачными вставками и золотистыми паетками. Кожа звезды казалась будто шелковой. Крупные серьги в ушах и высокая прическа дополнили нежный образ.

Напомним, что Анджелина Джоли прогулялась по улице без нижнего белья, Питт подавится слюной

Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли ошеломила болезненной худобой на прогулке с дочками