Актриса Анджелина Джоли дала публике еще один шанс насладиться своей несравненной красотой
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 45-летней голливудской звезды в Инстаграм опубликовали архивное фото, на котором Джоли предстала в соблазнительном образе.
Всемирно известная брюнетка позировала на одном из мероприятий, покорив сочным нарядом. Анджелина выбрала красное платье со шлейфом для выхода в свет. Верх наряда плотно прилегал к ее стройному телу, подчеркнув пленительный силуэт, в особенности "торчащий" бюст. Эти упругие "подарочки" сразу же приковывают к себе внимание. Для большего эффекта, звезда не надела бюстгальтер.
Анджелина одарила зрителей легкой улыбкой, помахав рукой в камеру.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро наградив своего кумира комплиментами:
"Красивая 👌💖"
"Такая красивая, дорогая, такая прекрасная роза, красавица"
"Красота в красном👋😘🌷"
"Красивая кукла"
"С женским днем👏🙌💐"
"Я люблю тебя, Энджи 🔥"
"Она прекрасная элегантная женщина, всего наилучшего, крепко целую"
"безмерно привлекательная, провокационная и чувственная женщина, как стихотворение, пропитанное фантазиями ночи"
Ранее мы рассказывали, фото совсем молоденькой Джоли с будоражащим декольте произвело в Сети фурор. Она позировала в светло-сером платье из тонкой ткани, с прозрачными вставками и золотистыми паетками. Кожа звезды казалась будто шелковой. Крупные серьги в ушах и высокая прическа дополнили нежный образ.
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