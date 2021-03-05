Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли завоевала любовь фанатов, которые приходят в восторг от любого ее образа
С каждым годом фан-база Джоли увеличивается, передает Politeka.net. Поклонники приходят в восторг от горячих образов, вспоминая самые интересные из них.
Так, в этот раз в одной из фан-групп разместили снимок, на котором Джоли позировала в тонком платье.
Наряд был из тонкой полупрозрачной ткани, а также обладал нескромным декольте, из которого просто выпрыгивала грудь.
Золотые пайетки на плечах и на бюсте давали дополнительного акцента.
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Кожа звезды казалась будто шелковой. Крупные серьги в ушах и высокая прическа дополнили нежный образ. Артистка смотрела в камеру, приоткрыв губы. Ее взгляд притягивал еще и благодаря тому, что она сделала красивый макияж.
"У меня урок математики, который мне до смерти надоел", - написал автор поста.
Публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.
«Помощь в плавании», «Хорошие серьги», «Вау, красиво ❤️❤️❤️», «Очень красиво», «Ты действительно очень мила», «САМАЯ КРАСИВАЯ», «Ты выглядишь потрясающе», - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Анджелина Джоли ухаживает за кожей, а также хорошо питается. Система питания актрисы включает много овощей, соевое молоко, паровую рыбу и супы.
Однако главное не переусердствовать в диете, ведь однажды артистка стала походить на анорексичку. В Голливуде говорили, что она могла не есть сутками или обходиться маленькой порцией овощного салата.
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