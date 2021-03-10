Відома модель Емілі Ратаковски підкорила образом в одному прозорому плащі

Зовсім скоро популярна супермодель стане вперше мамою, чого вона дуже чекала. Новина про це Емілі перші п'ять місяців тримала в секреті, щоб не привертати зайву увагу до себе. Тепер же зірка часто влаштовує тематичні фотосесії без одягу, акцентуючи увагу на животі.

Втім, любить модель також і згадувати, як виглядала на стильних фото і до вагітності, а також того, як в цілому змінилася її фігура.

Ратаковскі часто в розділі Сторі в Instagram показує архівні кадри і дивує образами. Наприклад, досить популярним знімком вважається той, на якому Емілі приміряла повністю прозорий силіконовий плащ. Наряд не тільки не приховав її фігуру, але ще і підкреслив достоїнства у всій красі.

Емілі позувала з нюдовим макіяжем, простим укладанням і масивними бірюзовими сережками-кільцями, що завершують її цибулю.

Раніше на фан-акаунті з'явився кадр з Ратаковскі, що позує в максимально гарячому образі. На фото Емілі позувала в кофті, яку вирішила задерти, показуючи животик. Образ Ратаковскі доповнила чорними трусиками на ниточках, які прикрили найпікантніші місця.

"Це фото зробило мій день, гарного вівторка", "класно виглядаєш", "Ти мій світ", "Ти моя любов"," ось які персики"," у тебе гарні очі"," я хочу твої персики"," ти неймовірно красива, просто ідеальний ангел", - відповідають шанувальники.

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

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