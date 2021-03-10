Известная модель Эмили Ратаковски покорила образом в одном прозрачном плаще

Совсем скоро популярная супермодель станет впервые мамой, чего она очень ждала. Новость об этом Эмили первые пять месяцев держала в секрете, чтобы не привлекать лишнее внимание к себе. Теперь же звезда часто устраивает тематические фотосессии без одежды, акцентируя внимание на животе.

Впрочем, любит модель также и вспоминать, как выглядела на стильных фото и до беременности, а также того, как в целом изменилась ее фигура.

Ратаковски часто в разделе Стори в Инстаграм показывает архивные кадры и удивляет образами. К примеру, довольно популярным снимком считается тот, на котором Эмили примеряла полностью прозрачный силиконовый плащ. Наряд не только не скрыл ее фигуру, но еще и подчеркнул достоинства во всей красе.

Эмили позировала с нюдовым макияжем, простой укладкой и массивными бирюзовыми сережками-кольцами, завершающими ее лук.

Ранее на фан-аккаунте появился кадр с Ратаковски, позирующей в максимально горячем образе. На фото Эмили позировала в кофте, которую решила задрать, показывая животик. Образ Ратаковски дополнила черными трусиками на ниточках, которые прикрыли самые пикантные места.

"Это фото сделало мой день, хорошего вторника", "Классно выглядишь", "ты мой мир", "Ты моя любовь", "Вот какие персики", "у тебя красивые глаза, все больше напоминают вечер", "Я хочу твои персики", "Ты невероятно красивая, просто идеальный ангел", - отвечают поклонники.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

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