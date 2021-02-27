Всемирно известная модель Эмили Ратаковски показала обнаженные кадры, лишив мужчин сна

Фото, которое появилось на фан-странице Эмили в Инстаграм показывает страстную натуру девушки и идеальные формы красотки, покорившей миллионы сердец. Об этом пишет Politeka.net.

За короткий промежуток времени фанаты даже не смогли описать всех необузданных чувств, которые вызвало фото знаменитости, ведь на нем Эмили позирует в костюме Евы, едва прикрывшись рукой, стоя боком, прижавшись к раскаленной стене.

Неизвестно, то ли солнце накалило стену, то ли она сама воспылала от присутствия знойной красотки.

Поклонники прокомментировали: "Hot beauty❤️❤️❤️" (Жаркая красотка).

Обычно, под фото Эмили лента комментариев пестрит сердечками, жаркими признаниями в любви и восхищенными возгласами.

Известно, что Эмилия беременна, на своей официальной странице молодая будущая мама часто демонстрирует как изменилось ее тело с ходом беременности.

Недавно Эмили снялась в рекламной съемке для модного косметического бренда и показала семейное фото с мужем, чтобы привлечь внимание.

Напомним, что беременная Эмили Ратаковски огорошила видом в слишком тесном костюме: "Уже по швам трещит, боже".

Как сообщала Politeka, Ратаковски бесстыдно распахнула рубашку в ванной, показывая главную гордость: "Сладкие какие...".

Также Politeka писала, что роскошная Ратаковски намазала губы алым и обтянула идеальные формы мини-платьем: "Зажигательная штучка".