Известная модель Эмили Ратаковски показа свежий образ, восхитив фанатов

На фото Эмили позирует в мини-платье, которое немного прикрыло ножки красотки. Ратаковски стояла у деревянной стены, дополнив образ свежим мейкапом. Красотка не стеснялась себя показать, поэтому кадр получился довольно увлекательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарий: "Великолепная".

На втором фото Эмили уже была в черном платье с большим декольте. Красотка дополнила образ украшением на шее, позируя у стены. Девушка не надела белье, что сделало кадр еще более пикантным.

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:

"Ты очень красивая", "Зажигательная штучка".

Мы писали, что известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски впечатлила размерами бюста в нескромном декольте.

Красотка надела короткое платье-пиджак, которое носится без штанов и едва ли что-то прикрывало. Золотые пуговицы на наряде прибавляли образу акцента. Из большого декольте едва ли не выпрыгивал бюст. Не меньше приковывали к себе взгляды стройные ножки в босоножках.

Напомним, загорелая Ратаковски в крошечных трусиках устроила шальные игры на кухне

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Ратаковски спустила штаны, показывая идеальные формы в прозрачном белье

А еще Politeka писала, что обжигающая Ратаковски без белья восхитила нежностью в прозрачных кружевах



