Известная модель Эмили Ратаковски показа свежий образ, восхитив фанатов
На фото Эмили позирует в мини-платье, которое немного прикрыло ножки красотки. Ратаковски стояла у деревянной стены, дополнив образ свежим мейкапом. Красотка не стеснялась себя показать, поэтому кадр получился довольно увлекательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарий: "Великолепная".
На втором фото Эмили уже была в черном платье с большим декольте. Красотка дополнила образ украшением на шее, позируя у стены. Девушка не надела белье, что сделало кадр еще более пикантным.
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Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:
"Ты очень красивая", "Зажигательная штучка".
Мы писали, что известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски впечатлила размерами бюста в нескромном декольте.
Красотка надела короткое платье-пиджак, которое носится без штанов и едва ли что-то прикрывало. Золотые пуговицы на наряде прибавляли образу акцента. Из большого декольте едва ли не выпрыгивал бюст. Не меньше приковывали к себе взгляды стройные ножки в босоножках.
Напомним, загорелая Ратаковски в крошечных трусиках устроила шальные игры на кухне
Также Politeka сообщала, что бесстыжая Ратаковски спустила штаны, показывая идеальные формы в прозрачном белье
А еще Politeka писала, что обжигающая Ратаковски без белья восхитила нежностью в прозрачных кружевах