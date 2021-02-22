Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски в полупрозрачном белье решилась на весьма дерзкую съемку

Супермодель довольно часто принимала участие в популярных фотосессиях, ради которых нередко отбрасывала скромность и позировала либо в одном белье, либо и вовсе без него. Так как ЭМили может похвастаться идеальными и подтянутыми формами, она не видит смысла их скрывать.

Известно, что ратаковски выступает за естественность, а потому считает, что видеть обнаженное тело - это вполне нормально и ничего постыдного в этом нет. Ратаковски, как видно, всегда снимается с минимумом макияжа на лице и без укладок. Спустив штаны, звезда позировала в белье из одной сеточки.

Отметим, сейчас модель ждет первенца, поэтому редко постит снимки в своем блоге. Но ее поклонники не унывают и публикуют ее архивные фото на фанатских страницах в Instagram. Данный видеоролик также был взят из архива.

Как можно увидеть еще на одном фото, представленном на фан-аккаунте знаменитости, девушка находится в весьма замечательной форме, поэтому ею и восхищаются миллионы женщин.

На представленном кадре Эмили в бордовом бикини позирует в домашней обстановке и без каких-либо укладок, провокативный кадр сразу был завален комментариями:

«Выглядит жарко и красиво; вызывает одно ощущение, ощущение зависти!!! Безусловная богиня 😛😄; 😍😍 идеальный образ у этой девочки; почему мне кажется, что вид сзади был бы лучше; Это реально соблазняет, до чего же хороша...; Счастливчик тот, кто видит ее в живую; моя цель и богиня; Ты такая красивая ... Хорошие флюиды и приветствия из Колумбии!; Безусловно, самый удачливый человек 🙌🙌».

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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