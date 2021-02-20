Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в невероятных образах
На фото Эмили позировала в дизайнерском платье с открытыми плечами и стильной черной шляпке. Красотка стояла у стеклянной стены, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
Пользователи поставили десятки лайков и не писали комплименты, но обычно звезду захваливают:
"Такая яркая", "Невозможно оторвать взгляд", "Очаровательная принцесса", "Оглушающая королева", "Какое шикарное платье", "Самая красивая девушка в мире".
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На втором фото красотка позировала в кружевном пеньюаре. Девушка не смущалась большого выреза и прозрачной ткани, которая практически ничего не скрыла. Эмили смотрела прямо в камеру, а волосы оставила распущенными. Кадр получился довольно пикантным и зажигающим, ведь красотка выглядит безупречно.
Фанаты поставили более сотни лайков и написали один комментарий: "Хороший бюст, супер".
Мы писали, что знаменитая модель Эмили Ратаковски привлекала внимание до беременности к себе даже простым образом.
Как видно на фото, сделанном до беременности, Ратаковски выглядит очень стройной и привлекательной. А секрет ей образа в том, что ей просто очень повезло с генами.
Напомним, горячая Эмили Ратаковски показала аппетитный бюст, застыв перед зеркалом
А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски в обтягивающем наряде померилась размером "персиков" с подругой
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