Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в невероятных образах

На фото Эмили позировала в дизайнерском платье с открытыми плечами и стильной черной шляпке. Красотка стояла у стеклянной стены, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Пользователи поставили десятки лайков и не писали комплименты, но обычно звезду захваливают:

"Такая яркая", "Невозможно оторвать взгляд", "Очаровательная принцесса", "Оглушающая королева", "Какое шикарное платье", "Самая красивая девушка в мире".

На втором фото красотка позировала в кружевном пеньюаре. Девушка не смущалась большого выреза и прозрачной ткани, которая практически ничего не скрыла. Эмили смотрела прямо в камеру, а волосы оставила распущенными. Кадр получился довольно пикантным и зажигающим, ведь красотка выглядит безупречно.

Фанаты поставили более сотни лайков и написали один комментарий: "Хороший бюст, супер".

Мы писали, что знаменитая модель Эмили Ратаковски привлекала внимание до беременности к себе даже простым образом.

Как видно на фото, сделанном до беременности, Ратаковски выглядит очень стройной и привлекательной. А секрет ей образа в том, что ей просто очень повезло с генами.

Напомним, горячая Эмили Ратаковски показала аппетитный бюст, застыв перед зеркалом

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски в обтягивающем наряде померилась размером "персиков" с подругой

Также Politeka сообщала, что горячая Эмили Ратаковски разожгла пламя видом без белья



