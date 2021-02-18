Известная модель Эмили Ратаковски показала себя вместе с подружкой

На фото Ратаковски позировала в черном платье с прозрачным верхом. Эмили стояла возле подружки в прозрачном наряде, который не скрыл животик и зону декольте у девушки. Модели оставили волосы распущенными и смотрели в камеру, хвастаясь идеальными фигурками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили несколько десятков лайков и написали два комментарии: "Красотки", "Одна краше второй".

На втором фото Эмили была в черном платье, но уже без прозрачной верхней части. Красотка позировала на фоне фотозоны, а волосы собрала назад. Можно заметить, что Ратаковски решила не надевать лифчик, что добавило нотку пикантности снимку.

Фанаты поставили десятки лайков и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"А в глазах огонь", "Оглушающая леди", "Яркий цветочек", "Я люблю тебя, какая ты красивая", "Она красивая кошка", "ты мне нравишься здесь", "В такую легко влюбиться".

Мы писали, что известная модель Эмили Ратаковски прошлась по улице в одном пиджаке без блузки.

На фото видно, что на прогулке Ратаковски блистает без лишней скромности, а выглядывающий из-под пиджака бюст ничуть ее не заботит.

Напомним, раскрепощенная Ратаковски спустила халат, показывая главную гордость

Также Politeka сообщала, что роковая Эмили Ратаковски распахнула пиджак, сведя с ума видом без лифчика

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