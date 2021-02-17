Известная модель Эмили Ратаковски решила устроить отдых в ресторане
На фото Ратаковски показалась в пиджаке с закатанными руками. Эмили приоткрыла наряд, показывая, что блузки и белья там нет. Зато можно увидеть эффектных "подружек" красотки. В таком виде звезда сидела за столиком в ресторане и совсем не смущалась, благодаря чему кадр получился очень увлекательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
"Такая классная! Мне очень нравится твоя работа и твой стиль!", - написал один из фанатов под фото.
На втором фото Эмили уже гуляла по улице, пока ее фотографировали папарацци. Красотка была в черном костюме, пиджак которого открыла. Девушка прикрыла голое тело стильным металлическим украшением, которое сделало образ чуть менее пикантным.
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Фанаты поставили под фото 17 лайков и не писали комментарии.
Мы писали, что известная модель Эмили Ратаковски прошлась по улице в одном пиджаке без блузки.
На фото видно, что на прогулке Ратаковски блистает без лишней скромности, а выглядывающий из-под пиджака бюст ничуть ее не заботит.
Напомним, Ратаковски раскрыла "душу нараспашку" на пикантном фото
А еще Politeka писала, что раскрепощенная Ратаковски приспустила одеяло, завлекая к себе
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