Знаменитая модель Эмили Ратаковски продемонтрировала пышные формы в одном халате

Сейчас Эмили находится на последнем месяце беременности и редко показывает настоящую себя в сети. Однако недавно в разделе Стори в Инстаграм девушка поделилась небольшим роликом, на котором показала себя в естественном виде и без украшений.

Более того, Эмили не стала прикрывать также и бюст, распахнув халат и большую часть форм демонстрируя на камеру.

Не так давно под подобным роликом фанаты написали, что Эмили выглядит так, будто увеличила бюст и губы, на что девушка резко заявила: она ничего не делала и не собирается. Все дело в беременности и увеличенном объеме крови.

Стоит отметить, что на большинстве снимков хорошо видно, что девушка привыкла показывать естественную красоту. Ратаковски боится испортить волосы, поэтому не только не красит их, но еще и не делает укладку, также она не любит макияж. А особенность снимков супермодели также в том, что звезда предпочитает удивлять фигурой без одежды, подчеркивает тем самым свою привлекательность.

Фанаты звезды публикуют ее архивные снимки на страницах Instagram. Девушка надела для съемки черный бюстгальтер, который едва сдерживал бюст молодой красотки.

"Слишком много, женщина😍", "Детка, ты абсолютно вкусненький, ммммм, милый", "Воу, полегче", "Божественная", "Вау, так жарко", "Боже мой, отличная поза", "И, конечно же, любая фотография с Эмили будет отличной!", "Ты действительно восхитительная", - пишут поклонники

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

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