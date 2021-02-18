Знаменитая модель Эмили Ратаковски показала свою фигурку в разных нарядах

Как пишет Politeka.net, пока известная модель Эмилия Ратаковски впервые готовится стать мамой и показывает свой животик во всевозможных ракурсах, ее поклонники на фан-странице в Instagram все чаще вспоминают, как она выглядела до беременности. Очередные кадры снова показали идеальную фигурку модели.

На фотографиях безупречная Эмили Ратаковски предстала в одной из своих многочисленных фотосессиях. Модель позирует в черных нарядах, демонстрируя идеальные формы, о которых мечтают миллионы ее поклонников.

На первом снимке Эмили сидит на высоком стуле, немного расставив ноги и выгнув спинку. На ней - широкие черные брюки с высокой посадкой и крохотный жакетик черного цвета, под которым угадывается абсолютно обнаженное тело без единого изъяна.

Единственная пуговка едва может спрятать аппетитные "прелести" и их приятную округлость, а плоский животик с манящей впадинкой посредине еще больше повышает градус. Завершает нескромный образ Эмили лаконичная прическа из распущенных по спине длинных волос, аккуратно заложенных за ушки с массивными серьгами.

Второй снимок показывает Ратаковски сидя на полу. Все с той же прической девушка теперь смотрит в камеру своими темными глазами, демонстрируя другую одежду на безупречных изгибах. На ней - оригинальная кожаная блуза черного цвета с широким длинным рукавом и укороченным низом. Акцент сделан на бездонном декольте, сжимающим грудь модели в своих тесных объятиях. К блузке Ратаковски надела черные джинсы-"варенки" с высокой посадкой и зауженными штанинами.

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