Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в свежем образе

На фото Эмили позировала в легкой блузе с большим декольте до животика. Красотка расположилась так, чтобы не было видно бюст, который не был прикрыт бельем. Но Ратаковски "забыла" про зеркало, которое показало аппетитные "персики" во всей красе, благодаря чему кадр получился максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку модели в социальной сети Инстаграм.

Фанаты поставили несколько десятков лайков и написали комментарии: "Роза", "Люблю".

На втором фото Эмили уже показалась в маечке. Красотка снимала себя крупным планом, показывая безупречную внешность. Звезда дополнила образ стильными очками, а не шее можно увидеть несколько цепочек.

Мы писали, что знаменитая модель Эмили Ратаковски показала свою фигурку в разных нарядах.

На снимке Эмили сидит на высоком стуле, немного расставив ноги и выгнув спинку. На ней - широкие черные брюки с высокой посадкой и крохотный жакетик черного цвета, под которым угадывается абсолютно обнаженное тело без единого изъяна.

Напомним, Эмили Ратаковски в обтягивающем наряде померилась размером "персиков" с подругой

А еще Politeka писала, что раскрепощенная Ратаковски спустила халат, показывая главную гордость

Также Politeka сообщала, что роковая Эмили Ратаковски распахнула пиджак, сведя с ума видом без лифчика



