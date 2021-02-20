Известная модель Эмили Ратаковски удивила дерзким танцем, позируя в коротком белом топике

Известная модель активно готовится к скорому появлению на свет ребенка, пол которого решила не разглашать. Эмили часто показывает, какой была до того, как забеременнела и отмечает, что приведет себя в форму, надо просто подождать.

Как видно из архивного ролика звезды, выглядит она очень даже роскошно до беременности. Плоский живот, идеального тона кожа и милое лицо не оставляет никого равнодушными. В частности, многие фанаты завидуют Эмили, ведь она даже не ходила вспортзал, но все равно была худая.

«Для меня важно чувствовать себя хорошо, когда ты поел. Я люблю свекольные соки и куркуму. Это так по-лос-анджелесски, и тебе этого не избежать. Но у меня нет тренера, и я не хожу в тренажерный зал. Я долго гуляю со своими подругами. Это все. Я просто не одержимый фитнесом человек. Я определенно выбиваюсь из ряда в своей отрасли» - отмечала в Инстаграм модель по поводу своих секретов красоты.

Яркое фото звезды, на котором она позирует в бикини в горошек также не меньше поразило поклонников – стройная звезда восхитила идеально плоским животом.

«Я не могу остановиться. Голы AF 😍», «Я люблю это ❤️, ну-ка, в сторонку, что сзади?», «Просто роскошь, детка🏊», «Какая шикарная малышка» «девочка, какая же ты горячая», «больше не худей» «Сколько здесь горячего❤️», «Люблю тебя, детка», «@ dan_coombs1 это будет мое тело после тренировки xx», «❤️ Горячее тело ❤️», «Мне нравится», - пишут фанаты.

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