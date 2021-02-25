Знаменитая модель Эмили Ратаковски показала довольно смелый кадр, сделанный перед прогулкой

Популярная американская супермодель, находящаяся на последних сроках беременности, вышла на прогулку в летних босоножках и полупрозрачном костюме. Новыми фото с прогулки девушка поделилась в Инстаграм.

Так, на показанных кадрах Ратаковски позировала сначала дома, показывая, как вырос ее живот, из-за чего одежда на ней уже не застегивается. После девушка поделилась другими кадрами, сделанными уже на улице.

На фото она одета в облегающем полупрозрачном костюме черного цвета, который состоит из лонгслива и брюк.

«Милая, ты светишься; Идеально!; Красиво 😍; я после позднего перекуса; Омг, ты беременна?; Таааак взволнована; Мой Бог; это безумие 😭 уже по швам трещит, боже😍; Я видела, как вы с мужем гуляете по окрестностям, и никто из вас не носит маски! Почему?; Ты принадлежишь улицам @emrata 😄; Ваши ноги замерзнут там; Богиня плодородия шик; Ты выглядишь великолепно, да и так легко».

До этого на новых кадрах знойная красотка показала, как милуется с супругом на семейном снимке, заодно также засветив живот. А но втором кадре Эмили устроила фотосессию прямо в ванной в одной распахнуто рубашке, показывая живот и ухаживая за кожей головы перед камерами.

«Никогда не бойся падений ❤️», - написала Эмили под кадрами.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини.

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини