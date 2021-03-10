Погода в Україні 10 березня доб'є українців погіршенням умов

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, в середу в Україну повернуться сильні нічні морози, а в деякі регіони нагряне мокрий сніг. Найхолодніші ночі очікуються в північних і східних регіонах.

Так, на Заході 10 березня буде холодно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там вдень очікується до 4-6 градусів. А от у Хмельницьку, Чернівецьку та Вінницьку області нагряне мокрий сніг.

У Центрі буде сухо, але холодно. Температура вдень прогріється лише до 0-2 градусів, а вночі температура опуститься до 6-9 градусів морозу.

Особливо холодно буде в північних областях. Там вночі похолодає до 11-13 градусів морозу, а ось вдень температура триматиметься в районі 0-2 градусів.

У східних регіонах вночі теж будуть пристойні заморозки. Похолодає до 10-11 градусів.

Південь похолодання теж не обійде стороною. Вдень стовпчики термометра не прогріються вище 1-3 градусів.

Раніше ми писали, що весна в 2021 році сильно затримається, тому українцям не варто розраховувати на раннє потепління. За прогнозами синоптиків, нічні морози триматимуться аж до квітня. Відзначається, що це зовсім не тривала зима, а нормальна весняна температура. Для ранньої весни, за словами синоптиків, характерна мінусова температура вночі.

Додамо, що восени синоптики обіцяли теплу зиму без істотних опадів, проте їх прогнози не збулися. Цієї зими українці змогли насолодитися сніжною погодою, хоч вона і була нетривалою.

Нагадаємо, що ранньої весни в Україні не буде, синоптик попередив, чого чекати від погоди: "це навіть не заморозки, це...".

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