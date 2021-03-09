Погода в Україні 9 березня продовжить погіршуватися по всій території

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, у вівторок у всіх регіонах очікуються заморозки. При цьому опадів не передбачається.

Так, у західних регіонах 9 березня буде сухо, але холодно. Вночі очікуються морози до 8 градусів, а вдень температура коливатиметься в районі-1-0 градусів.

У центральних областях теж буде холодно. Вдень температура буде знаходиться в районі нуля, а вночі сильно похолодає – до 6-8 градусів морозу.

Холодно буде і в східних регіонах. Вночі там похолодає до -5 градусів, а вдень стовпчики термометра піднімуться не вище 1 градуса тепла. Найхолодніше буде в Дніпропетровській області.

Найтепліше у вівторок буде в південних регіонах. Там температура підніметься до 2-5 градусів тепла. Але це не зрівняється з 16 градусами, які в південних регіонах спостерігалися днями. Вночі похолодає до 3-5 градусів морозу.

Варто відзначити, що вже 10 березня в Україну повернуться опади у вигляді снігу і мокрого снігу. Першими постраждають західні області, де сніг випаде в середу. Вже до 12 березня опади поступово розширяться до центральних регіонів.

Раніше ми писали, що синоптики не обіцяють українцям ранньої весни, тому найближчим часом немає сенсу сподіватися на потепління. У березні погода буде приблизно такою ж, як і в кінці лютого - з нічними заморозками і низькою денною температурою. Більш того, нічна мінусова температура може спостерігатися і в квітні.

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